Видео. Новости дня | 23 августа — дневной выпуск

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Алжир стремится достичь большого развития туризма к 2030 году. Как?
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Многие жители Катара используют воду для лечения и улучшения здоровья
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