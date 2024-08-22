Видео. Новости дня | 22 августа — вечерний выпуск

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Алжир стремится достичь большого развития туризма к 2030 году. Как?
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Многие жители Катара используют воду для лечения и улучшения здоровья
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