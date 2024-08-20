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На этом снимке пресс-службы МЧС России, люди садятся в автобус во время эвакуации из зоны боевых действий в Беловском районе Курской области РФ
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Видео. Эвакуация из украинского Покровска и Курской области РФ

Мирные жители с маленькими детьми на руках и тяжелыми чемоданами бежали в понедельник из восточного украинского города Покровск, на который наступает российская армия, несмотря на происходящее в то же время вторжение ВСУ в Курскую область РФ.

Мирные жители с маленькими детьми на руках и тяжелыми чемоданами бежали в понедельник из восточного украинского города Покровск, на который наступает российская армия, несмотря на происходящее в то же время вторжение ВСУ в Курскую область РФ.

Местные власти заявили, что российские войска продвигаются так быстро, что людям было приказано покинуть город и другие близлежащие города и деревни, начиная со вторника.

По словам чиновников, в Покровске все еще проживает около 53 000 человек, и некоторые из них решили немедленно уехать. Люди всех возрастов садились в поезда и автобусы с вещами, которые могли унести. Некоторые плакали.

Солдаты помогали пожилым людям нести вещи, а волонтеры помогали людям с ограниченными возможностями. Все железнодорожники были в бронежилетах.

Покровск — один из главных оборонительных опорных пунктов украинской армии и ключевой логистический узел в Донецкой области. Его захват поставит под угрозу оборонительные возможности Украины и пути снабжения, приблизив Россию к ее заявленной цели захвата.

В то же время более 121 000 мирных жителей покинули приграничные районы Курской области России с начала украинского вторжения. В Курской области организовано 84 пункта временного размещения. Об этом сообщило в понедельник российское МЧС. Людей также эвакуируют в другие регионы РФ.

Российское государственное телевидение показало один из таких пунктов, готовый принять 500 эвакуированных, расположенный в спортивном комплексе. В настоящее время он заполнен наполовину.

Жители сел, расположенных недалеко от границы с Украиной, рассказали журналистам АР, как им удалось выбраться из районов, где шли бои.

Согласно сообщению, с 6 августа, когда началась украинская операция, в местную больницу с различными травмами были доставлены 146 мирных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что дерзкое военное вторжение в Курскую область России направлено на создание буферной зоны для предотвращения дальнейших атак Москвы через границу.

Впервые Зеленский четко обозначил цель операции, которая началась 6 августа.

Ранее он заявлял, что операция направлена ​​на защиту населенных пунктов в приграничной Сумской области от постоянных обстрелов.

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