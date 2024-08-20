Видео. В Ростовской области третий день горит нефтебаза

В Пролетарске Ростовской области, в 300 км от украинской границы, более 500 пожарных при поддержке четырёх самолетов и нескольких пожарных поездов продолжают бороться с масштабным пожаром, охватившим нефтебазу.

Пожар начался в топливохранилище в воскресенье, как сообщается, после падения обломков украинского беспилотника. Огонь охватил площадь в 10 000 м².

По данным местных властей, уже более 40 пожарных обратились за медицинской помощью, из них 18 были госпитализированы, пять попали в реанимацию.

Официально эвакуация в Пролетарске не объявлена, власти заявляют, что угрозы для жилого сектора нет. Но многие жители покидают дома из-за запаха и гари.