EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
Иллюстративное фото
No Comment
Последние обновления:

Видео. В Ростовской области третий день горит нефтебаза

В Пролетарске Ростовской области, в 300 км от украинской границы, более 500 пожарных при поддержке четырёх самолетов и нескольких пожарных поездов продолжают бороться с масштабным пожаром, охватившим нефтебазу.

В Пролетарске Ростовской области, в 300 км от украинской границы, более 500 пожарных при поддержке четырёх самолетов и нескольких пожарных поездов продолжают бороться с масштабным пожаром, охватившим нефтебазу.

Пожар начался в топливохранилище в воскресенье, как сообщается, после падения обломков украинского беспилотника. Огонь охватил площадь в 10 000 м².

По данным местных властей, уже более 40 пожарных обратились за медицинской помощью, из них 18 были госпитализированы, пять попали в реанимацию.

Официально эвакуация в Пролетарске не объявлена, власти заявляют, что угрозы для жилого сектора нет. Но многие жители покидают дома из-за запаха и гари.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА