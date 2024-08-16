EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
Сельдяного короля иногда называют "рыбой судного дня"
No Comment
Последние обновления:

Видео. У берегов США обнаружили мёртвого сельдяного короля

Редко встречающаяся глубоководная рыба сельдяной король была найдена мертвой у побережья Сан-Диего и доставлена на берег для изучения, сообщили в Скриппсовском океанографическом институте.

Редко встречающаяся глубоководная рыба сельдяной король была найдена мертвой у побережья Сан-Диего и доставлена на берег для изучения, сообщили в Скриппсовском океанографическом институте.

Серебристый сельдяной король длиной более 3,5 метров был обнаружен в минувшие выходные в бухте Ла-Хойя, к северу от Сан-Диего, говорится в сообщении.

По словам эксперта института Бена Фрейбла, это лишь двадцатый случай с 1901 года, когда эта рыба появляется у берегов в Калифорнии.

В институте отметили, что сельдяные короли имеют репутацию предсказателей стихийных бедствий, в частности землетрясений. Однако науке пока не удалось доказать взаимосвязь.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, эти рыбы могут достигать в размере 6 метров и обычно обитают в глубинах океана, куда не проникает свет.

Сельдяного короля доставили на берег на доске для серфинга.

Местные исследователи планируют провести некропсию, чтобы определить причину смерти.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА