Видео. У берегов США обнаружили мёртвого сельдяного короля

Редко встречающаяся глубоководная рыба сельдяной король была найдена мертвой у побережья Сан-Диего и доставлена на берег для изучения, сообщили в Скриппсовском океанографическом институте.

Серебристый сельдяной король длиной более 3,5 метров был обнаружен в минувшие выходные в бухте Ла-Хойя, к северу от Сан-Диего, говорится в сообщении.

По словам эксперта института Бена Фрейбла, это лишь двадцатый случай с 1901 года, когда эта рыба появляется у берегов в Калифорнии.

В институте отметили, что сельдяные короли имеют репутацию предсказателей стихийных бедствий, в частности землетрясений. Однако науке пока не удалось доказать взаимосвязь.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, эти рыбы могут достигать в размере 6 метров и обычно обитают в глубинах океана, куда не проникает свет.

Сельдяного короля доставили на берег на доске для серфинга.

Местные исследователи планируют провести некропсию, чтобы определить причину смерти.