Видео. DANA на Балеарских островах: проливные дожди и наводнения

Проливные дожди, обрушившиеся на испанские Балеарские острова, стали причиной крупных наводнений в нескольких населенных пунктах.

Резкое изменение погоды вызвано явлением DANA, которое представляет собой изолированную депрессию на высоких уровнях.

Особенно сильный шторм был зафиксирован на острове Менорка, в частности в городе Меркадаль. Мощный ливень затопил улицы, потоки воды уносили автомобили и мусорные баки. В некоторых домах вода поднималась на метр.

Пожарным пришлось спасать людей, застрявших в автомашинах, а также прийти на помощь пожилому мужчине, который подвергался опасности в своем доме.

В городе Порт-де-Сольер на севере острова Майорка вода затопила первые этажи нескольких домов. Служащие Гражданской гвардии Испании эвакуировали по меньшей мере 10 жильцов.