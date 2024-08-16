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Последствия непогоды в Испании
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Видео. DANA на Балеарских островах: проливные дожди и наводнения

Проливные дожди, обрушившиеся на испанские Балеарские острова, стали причиной крупных наводнений в нескольких населенных пунктах.

Проливные дожди, обрушившиеся на испанские Балеарские острова, стали причиной крупных наводнений в нескольких населенных пунктах.

Резкое изменение погоды вызвано явлением DANA, которое представляет собой изолированную депрессию на высоких уровнях.

Особенно сильный шторм был зафиксирован на острове Менорка, в частности в городе Меркадаль. Мощный ливень затопил улицы, потоки воды уносили автомобили и мусорные баки. В некоторых домах вода поднималась на метр.

Пожарным пришлось спасать людей, застрявших в автомашинах, а также прийти на помощь пожилому мужчине, который подвергался опасности в своем доме.

В городе Порт-де-Сольер на севере острова Майорка вода затопила первые этажи нескольких домов. Служащие Гражданской гвардии Испании эвакуировали по меньшей мере 10 жильцов.

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