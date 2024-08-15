Видео. Ставрополье встречает эвакуированных жителей Белгорода и Курска

Чрезвычайное положение объявлено в Белгородской области, где ведут наступление ВСУ. В среду украинский беспилотник повредил пятиэтажный жилой дом в городе Шебекино. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. 5 000 детей перевезли в безопасное место, сообщил он в Telegram-канале. Ранее Гладков заявил, что около 11 000 человек покинули свои дома, тысяча человек находятся в центрах временного размещения.

В городах Рыльск и Льговск Курской области власти распорядились эвакуировать еще один район, пострадавший от боевых действий, поскольку украинские войска продолжают наступление. Министерство по чрезвычайным ситуациям России опубликовало кадры, на которых люди садятся в автобусы. Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что службы безопасности, военнослужащие и местные власти будут координировать эвакуацию жителей из района Глушково на границе с Украиной.

Около 8000 человек из Курской области размещены во временных убежищах в нескольких регионах России, говорится в заявлении министерства. Около 121 000 человек были эвакуированы из Курска или самостоятельно покинули районы, пострадавшие от боевых действий, добавили официальные лица.

По мнению военных аналитиков, дерзкая Курская операция - крупнейшее нападение на Россию со времен Второй мировой войны. В нём могут быть задействованы до 10 000 украинских военнослужащих при поддержке бронетехники и артиллерии. В минувшую субботу в Курске было объявлено чрезвычайное положение.

Между тем Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало в четверг видеозапись прибытия 300 эвакуированных, в том числе 280 детей, из Белгородской области в Ставропольский район. "Сотрудники МЧС России встретили эвакуированных на железнодорожном вокзале и сопроводили в пункты временного размещения в Невинномысске, Минеральных Водах и Шпаковском муниципальном образовании", - говорится в комментарии к видео.