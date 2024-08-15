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Ковер из цветов в Брюсселе
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Видео. На площади Гран-Плас в Брюсселе появился ковер из цветов

На площади Гран-Плас в Брюсселел появился ковер из цветов. 130 добровольцев помогали собрать его воедино. Ковер из цветов появляется в центре бельгийской столицы раз в два года с 1971 г. Впервые он состоит в основном из георгинов. Работа имеет длину 70 метров и ширину 24 метра. Композиция называется "Rhizome"("Корневище").

На площади Гран-Плас в Брюсселел появился ковер из цветов. 130 добровольцев помогали собрать его воедино. Ковер из цветов появляется в центре бельгийской столицы раз в два года с 1971 г. Впервые он состоит в основном из георгинов. Работа имеет длину 70 метров и ширину 24 метра. Композиция называется "Rhizome"("Корневище").

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