Видео. Война в Газе: палестинскому анклаву угрожает полиомиелит

По мере продолжения войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС гуманитарные условия в секторе Газа ухудшаются. Болезни распространяются из-за нехватки чистой воды и лекарств.

Угроза полиомиелита

В Дейр-эль-Балахе, в центральной части Газы, неочищенные сточные воды образовали целые водоемы у лагерей для вынужденных переселенцев. Об этом заявляют в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

В ходе военных действий разрушены сети водоснабжения и очистные сооружения. "Сточные воды повсюду", – отметил представитель ЮНИСЕФ Салим Овейс. Жители Газы страдают от диареи и кожных заболеваний.

В сточных водах анклава обнаружен вирус полиомиелита. В гуманитарных учреждениях ООН призывают к прекращению огня, что позволит обеспечить доставку вакцин против полиомиелита.

Палестинцы устали перемещаться с места на место

В минувшее воскресенье израильские военные приказали палестинцев покинуть некоторые районы Хан-Юниса, сославшись на активность боевиков в обозначенной ЦАХАЛ гуманитарной зоне.

По оценкам ООН, примерно 75 тысяч человек были вынуждены уехать из Хан-Юниса. "Дети тащили пустые канистры для воды, потому что это один из самых ценных предметов. Теперь все, во что вы можете налить воду, является одной из ваших главных ценностей. Люди несли матрасы, канистры, пустые бутылки и ничего больше, потому что они могут взять только то, на что хватает рук", – сказала представительница БАПОР Луиза Уотеридж.

По словам сотрудницы БАПОР, семьи продолжают искать убежище в Дейр-эль-Балахе и на западе Хан-Юниса. "Оба района уже сильно перенаселены, в них осталось мало доступного жилья и услуг, и они едва могут вместить дополнительный приток перемещенных лиц", – подчеркнула Уотеридж.

Эксперты ООН приветствуют посреднические усилия Соединенных Штатов, Египта и Катара и призывают стороны конфликта вернуться к переговорам, и заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.