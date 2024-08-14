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Разрушение домов на Западном берегу
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Ляйен

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Видео. Израильские военные разрушили дома бедуинов на Западном берегу

Жители бедуинской деревни на юге оккупированного Западного берега сообщили, что в среду израильские военные бульдозеры снесли еще шесть домов в общине, оставив без крова 28 человек.

Жители бедуинской деревни на юге оккупированного Западного берега сообщили, что в среду израильские военные бульдозеры снесли еще шесть домов в общине, оставив без крова 28 человек.

Снос домов в Умм-эль-Хаире произошел после того, как в прошлом месяце военные бульдозеры разрушили несколько домов в деревне, оставив четверть местного населения без крова.

На видеозаписях, присланных жителями деревни агентству AP, видно, как в среду утром бульдозеры въехали в деревню в сопровождении как минимум одного военного автомобиля.

Было видно, как солдаты оттесняют протестующих и палестинцев от зоны сноса, а бульдозеры врезаются в небольшие строения, похожие на палатки, и сбивают их на землю.

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