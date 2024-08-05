Видео. Группировка Северного флота России отправилась в поход по Арктике

Отряд кораблей Северного флота России отправился в дальний поход по морям Северного Ледовитого океана.

"Сегодня начался очередной поход арктической группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана. Мероприятие проводится 13-й год подряд. Поход будет проходить под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева", - сообщили в пресс-службе флота, уточнив, что в составе отряда действуют большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Алтай" и танкер "Сергей Осипов".

В пресс-службе пояснили, что в ходе похода корабли Северного флота традиционно проведут учения по обеспечению безопасности морского судоходства и другие виды морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне, а также по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике.