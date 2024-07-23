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Учиться у природы: ЕС призывает внедрять естественные решения для экозащиты
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Видео. Новости дня | 23 июля — вечерний выпуск
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Как Бельгия справится с наводнениями и засухой
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Чехия ставит на инновации с проектом TechTower
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