Видео. Запад обеспокоен связями Индии с Россией

На Западе внимательно следят за визитом в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди. Во вторник он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее США выразили обеспокоенность по поводу отношений Нью-Дели с Москвой на фоне вторжения России в Украину.

Об этом на встрече с журналистами сказал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер."Мы совершенно ясно дали понять Индии о нашей обеспокоенности по поводу отношений с Россией. Мы надеемся, что Индия и любая другая страна, взаимодействующая с Россией, ясно дадут понять, что Россия должна уважать Устав ООН, должна уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", — подчеркнул Миллер.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал визит премьер-министра Индии в Москву "огромным разочарованием". Моди встретился с Путиным в его подмосковной резиденции Ново-Огорево, в день, когда силы РФ нанесли массированный ракетный удар по украинским городам. "Это огромное разочарование и разрушительный удар по мирным усилиям – видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии обнимает в Москве самого кровавого преступника в мире в такой день", – написал Зеленский в соцсети X.

Моди сообщил президенту Путину, что Индия готова предложить любую помощь в установлении мира на Украине и сказал, что война "не является решением". "Будь то война, конфликт или террористическая атака, любой человек, который верит в человечность, испытывает боль, когда происходят смерти, особенно, когда убивают невинных детей", — отметил Моди.