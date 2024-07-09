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Одежда, грим, манеры поведения - каждая деталь имеет значение в воплощении образа любимых героев игр, фильмов, аниме и комиксов.
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Видео. Человек-бензопила, Мисс Фортуна, герои Warcraft: шоу косплея в Софии

Поклонники фэнтези, косплееры, дизайнеры, звёзды кино съехались в болгарскую столицу на Aniventure Comic-Con в эти выходные. Ежегодное мероприятие собрало рекордное число - 25 тысяч - зрителей и участников.

Поклонники фэнтези, косплееры, дизайнеры, звёзды кино съехались в болгарскую столицу на Aniventure Comic-Con в эти выходные. Ежегодное мероприятие собрало рекордное число - 25 тысяч - зрителей и участников.

В его рамках проводят мастер-классы, игры, встречи со знаменитостями, кинопремьеры. Но главное событие - это, конечно, косплей-конкурс.

Авторитетное жюри, состоящее из профессионалов из разных стран - от Ирландии до Таиланда, - определяет победителей в нескольких номинациях, включая "сходство с оригиналом", "лучший костюм" и "лучшее сценическое исполнение".

Одежда, грим, манеры поведения - каждая деталь имеет значение в воплощении образа любимых героев игр, фильмов, аниме и комиксов. Примечательно, что костюмы конкурсанты шьют сами. Сами же - мастерят атрибуты.

“Мой выбор - всегда перевоплощаться в персонажа, с которым я нахожу что-то общее, будь то поведение, жесты, мировоззрения и взгляды или даже стиль одежды", - объясняет 34-летняя Сильвия Александрова, представшая в образе Сильваны Ветрокрылой из популярной игры World of Warcraft. Костюм, даже доспехи и оружие для конкурса она создала своими руками. Усилия девушки были вознаграждены главным призом.

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