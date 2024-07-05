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Джо Байден с супругой на балконе Белого дома в День независимости США 4 июля.
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Видео. Джо Байден посмотрел салют в честь Дня независимости

"Ещё четыре года!" - скандировала толпа людей на лужайке у Белого дома, приветствуя президента США вечером 4 июля. Джо Байден вместе с супругой Джилл вышли на балкон официальной резиденции главы государства, чтобы посмотреть праздничный салют в честь Дня независимости. Их сопровождали вице-президент Камала Харрис и её супруг Дуглас Эмхофф, которого называют "вторым джентльменом" страны.

"Ещё четыре года!" - скандировала толпа людей на лужайке у Белого дома, приветствуя президента США вечером 4 июля. Джо Байден вместе с супругой Джилл вышли на балкон официальной резиденции главы государства, чтобы посмотреть праздничный салют в честь Дня независимости. Их сопровождали вице-президент Камала Харрис и её супруг Дуглас Эмхофф, которого называют "вторым джентльменом" страны.

Байден обратился к присутствующим с речью:

"С Днём независимости. Мы должны делать так, как поступали наши основатели, - демонстрировать миру, что мы - нация достоинства, чести и просто преданности друг другу".

Появление на публике хозяина Белого дома состоялось на фоне роста обеспокоенности общественности и соратников по поводу состояния его здоровья. Причиной тому стали недавние дебаты Байдена со своим вероятным соперником на предстоящих президентских выборах Трампом. 81-летний Байден проявил себя не лучшим образом: речь его порой была несвязная, а аргументы - не по теме вопроса. СМИ охарактеризовали выступление как "провальное".

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