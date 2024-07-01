EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Trending
Latest stories
Европа
Categories
Программы
Мир
Categories
Программы
Featured
Business
Categories
Программы
Next
Categories
Программы
Green
Categories
Программы
Featured
Здоровье
Categories
Программы
Культура
Categories
Программы
Путешествия
Categories
Программы
Видео
другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Find Us
В Киеве заявляют, что из тюрьмы на фронт отправятся исключительно добровольцы
No Comment
Последние обновления:

Видео. ВСУ вербуют заключённых

Власти Украины набирают заключённых для службы в Вооружённых силах. По данным украинского минюста, речь может идти о 10-20 тысячах добровольцев.

Власти Украины набирают заключённых для службы в Вооружённых силах. По данным украинского минюста, речь может идти о 10-20 тысячах добровольцев.

В Киеве признают, что усматривают параллели с российским подходом, но подчёркивают, что украинские заключённые будут проходить самый тщательный медицинский отбор и получат такую же подготовку, как и остальные добровольцы.

Закон запрещает принимать на военную службу совершивших тяжкие преступления; служить заключённые будут в специальных подразделениях, причём на это необходимо согласие командира части.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА