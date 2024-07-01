Видео. ВСУ вербуют заключённых

Власти Украины набирают заключённых для службы в Вооружённых силах. По данным украинского минюста, речь может идти о 10-20 тысячах добровольцев.

В Киеве признают, что усматривают параллели с российским подходом, но подчёркивают, что украинские заключённые будут проходить самый тщательный медицинский отбор и получат такую же подготовку, как и остальные добровольцы.

Закон запрещает принимать на военную службу совершивших тяжкие преступления; служить заключённые будут в специальных подразделениях, причём на это необходимо согласие командира части.