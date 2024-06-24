EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Trending
Latest stories
Европа
Categories
Программы
Мир
Categories
Программы
Featured
Business
Categories
Программы
Next
Categories
Программы
Green
Categories
Программы
Featured
Здоровье
Categories
Программы
Культура
Categories
Программы
Путешествия
Categories
Программы
Видео
другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Find Us
Палестинский парикмахер продолжает работать в своём салоне, полуразрушенном во время израильского наступления.
No Comment
Последние обновления:

Видео. Парикмахер-палестинец продолжает работать во время войны

26-летний Абдулла Тауфик Рамадан открыл свой салон в лагере беженцев Аль-Бурейдж в секторе Газа. Во время наступления Израиля на палестинский анклав в салон Рамадана попал снаряд. Одна стена полностью обрушилась, и теперь парикмахер стрижёт людей прямо под открытым небом, на поляне, покрытой щебнем.

26-летний Абдулла Тауфик Рамадан открыл свой салон в лагере беженцев Аль-Бурейдж в секторе Газа. Во время наступления Израиля на палестинский анклав в салон Рамадана попал снаряд. Одна стена полностью обрушилась, и теперь парикмахер стрижёт людей прямо под открытым небом, на поляне, покрытой щебнем.

В своем последнем отчете министерство здравоохранения Газы сообщило, что с 7 октября в анклаве были убиты более 37 551 человек, многие из которых — женщины и дети. Еще около 86 000 получили ранения.

Израильское военное нападение на сектор Газа стало ответом на беспрецедентную атаку палестинской группировки ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года. Тогда, по данным израильских властей, были убиты около 1200 человек и захвачены 240 заложников. Более 100 из них были возвращены в рамках соглашения о временном прекращении огня, а также израильскими силами в ходе рейдов в Газе. Также были обнаружены несколько тел пленников.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА