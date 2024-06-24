Видео. Парикмахер-палестинец продолжает работать во время войны

26-летний Абдулла Тауфик Рамадан открыл свой салон в лагере беженцев Аль-Бурейдж в секторе Газа. Во время наступления Израиля на палестинский анклав в салон Рамадана попал снаряд. Одна стена полностью обрушилась, и теперь парикмахер стрижёт людей прямо под открытым небом, на поляне, покрытой щебнем.

В своем последнем отчете министерство здравоохранения Газы сообщило, что с 7 октября в анклаве были убиты более 37 551 человек, многие из которых — женщины и дети. Еще около 86 000 получили ранения.

Израильское военное нападение на сектор Газа стало ответом на беспрецедентную атаку палестинской группировки ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года. Тогда, по данным израильских властей, были убиты около 1200 человек и захвачены 240 заложников. Более 100 из них были возвращены в рамках соглашения о временном прекращении огня, а также израильскими силами в ходе рейдов в Газе. Также были обнаружены несколько тел пленников.