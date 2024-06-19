Видео. Новости дня | 19 июня — дневной выпуск

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Как Фландрия с помощью природы предотвращает разрушительные наводнения
СОВМЕСТНО С EUROPEAN COMMISSION
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Парусный спорт, морепродукты и гольф в Саидии в средиземноморском Марокко
СОВМЕСТНО С VISIT MOROCCO
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