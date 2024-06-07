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Украина
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Видео. Украинские спасатели проходят спецподготовку по обнаружению взрывоопасных предметов

Украинские спасатели проходят специальную подготовку по обнаружению взрывоопасных предметов. С начала года саперы обнаружили и обезвредили более тысячи взрывных устройств в Запорожской области.

Украинские спасатели проходят специальную подготовку по обнаружению взрывоопасных предметов. С начала года саперы обнаружили и обезвредили более тысячи взрывных устройств в Запорожской области.

Большая часть найденной на суше взрывчатки — это кассетные боеприпасы противника, а на воде — обломки С-300. Саперы продолжают проверять прибрежную полосу и акваторию реки Днепр на наличие неразорвавшихся снарядов.

За помощью часто обращаются мирные жители, проживающие в прифронтовых районах. Там в основном обнаруживает кассетные боеприпасы. Под водой находят минометные снаряды времен Второй мировой войны, а после российского вторжения в Украину - фрагменты РСЗО "Ураган" и ЗРК С-300.

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