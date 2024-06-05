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Как решить проблему с водой в Европе? Отвечают эксперты
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Видео. Новости дня | 5 июня — вечерний выпуск
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Мусорный бизнес: ЕС и его партнеры остановят незаконную отгрузку отходов
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Нелегальный трафик отходов не остановить без международного партнерства
СОВМЕСТНО С THE EUROPEAN COMMISSION