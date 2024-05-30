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Глава центра продвигает мультикультурализм через инклюзивное общество
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Видео. Новости дня | 30 мая — вечерний выпуск
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Жилье, работа, учеба: Европа наращивает "социалку"
СОВМЕСТНО С THE EUROPEAN COMMISSION
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Дегустация блюд мировой кухни и новое знакомство с кофе в Катаре
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