Видео. Новости дня | 30 мая — утренний выпуск
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Жилье, работа, учеба: Европа наращивает "социалку"
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Быстрорастущий бизнес: чем морское фермерство привлекает рыболовов
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Эксперт: спрос на морские водоросли в ЕС увеличится в 6 раз к 2030 году
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