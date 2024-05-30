Видео. В Гриндавике снова извергается вулкан

На юго-западе Исландии, в районе города Гриндавик, снова извергается вулкан. С декабря прошлого года это происходит вот уже в пятый раз. Извержение началось в среду 29 мая, во второй половине дня после серии землетрясений к северу от Гриндавика. Вулкан снова продемонстрировал впечатляющую силы природы.

По данным Исландского метеорологического бюро, вулкан выбросил лаву на высоту 50 метров из трещины, длина которой выросла до 3,5 километров. К вечеру активность вулкана начала стихать.

По словам ученых, в какой-то момент, в результате взаимодействия магмы с грунтовыми водами, над кратером вулкана поднялся темный шлейф пепла. Однако облако не поднялось достаточно высоко, чтобы представлять какую-либо угрозу для авиации. Специалисты внимательно следят за развитием ситуации.