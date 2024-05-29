Видео. Новости дня | 29 мая — дневной выпуск
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Больше от Top News Stories Today
Последние видео
Далее
Далее
Далее
Далее
Быстрорастущий бизнес: чем морское фермерство привлекает рыболовов
СОВМЕСТНО С THE EUROPEAN COMMISSION
Далее
Далее
Эксперт: спрос на морские водоросли в ЕС увеличится в 6 раз к 2030 году
СОВМЕСТНО С THE EUROPEAN COMMISSION
Далее
Далее
Далее
Далее
Далее
Далее
Далее
Далее
Далее
Далее