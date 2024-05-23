Видео. ЦАХАЛ объявил о завершении военной операции на Западном Берегу

Израильские военные заявили, что завершили двухдневную операцию на Западном берегу реки Иордан. По данным палестинского министерства здравоохранения, в её ходе погибли 12 палестинцев и еще 25 получили ранения.

ЦАХАЛ начал операцию во вторник в городе Дженин и прилегающем к нему лагере беженцев в рамках борьбы с боевиками группировки "Исламский джихад".

"Здания, улицы, инфраструктура — всё это было разрушено в лагере Дженин", — сказал Associated Press председатель административного совета молодежного центра лагеря Дженин Абдул Джаббар Шалаби.

По версии палестинских боевиков, по меньшей мере восемь погибших состояли в их группировках. Один — в ХАМАС, еще семь — в "Бригадах мучеников Аль-Аксы", военнизированного крыла ФАТХ Махмуда Аббаса.

После начала войны в Газе количество израильских рейдов на Западном берегу резко возросло. По данным палестинского министерства здравоохранения, с 7 октября в регионе было убито более 500 человек. Часть из них — в ходе вооруженных столкновений, другие — когда бросали камни или взрывчатку в солдат.

Жертвы среди мирных жителей тоже есть.