Видео. В Нью-Йорке открылся Музей Бэнкси

В Нью-Йорке открылся Музей Бэнкси, который может похвастаться крупнейшей в мире коллекцией фресок художника в натуральную величину. Основатель музея Хазиз Вардар говорит, что эта идея пришла к нему еще до пандемии, чтобы сохранить эфемерные работы художника.

"Все его произведения искусства исчезают, украдены или забелены муниципалитетами", — отметил Вардар. Он собрал команду художников, которые согласились взяться за проект. Мастера, по словам Вардара, сохранят анонимность и не будут создавать ничего на продажу.

Хотя Вардар не может сказать, видел ли Бэнкси музей, он вспоминает пост в Instagram с парижского аккаунта, где Бэнкси выражает одобрение тем, кто копирует его работы для некоммерческого использования.