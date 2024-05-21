Видео. Прощание с Ибрахимом Раиси

Во вторник на улицах иранского города Тебриз собрались скорбящие, чтобы проститься с президентом Ибрахимом Раиси и другими погибшими, которые стали жертвами авиакатастрофы в воскресенье. По официальным данным, погибли девять человек, включая министра иностранных дел Ирана, губернатора провинции Восточный Азербайджан, аятоллу Тебриза, представителей Стражей Исламской революции и членов экипажа.

Похороны Раиси пройдут в четверг в его родном городе Мешхеде на северо-востоке страны в мавзолее имама Резы.