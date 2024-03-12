Видео. Crew Dragon с космонавтами на борту вернулся на Землю (видео)

Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту вернулся на Землю с Международной космической станции.

Американская компания-разработчик SpaceX сообщает, что корабль приводнился во вторник, примерно в 5:47 утра по времени Восточного побережья США (11:47 по Гринвичу). Посадка на воду в Мексиканском заливе недалеко от Пенсаколы (штат Флорида) была произведена примерно через шесть с половиной часов после расстыковки с МКС.

В состав экипажа, которая выполняла миссию в течение шести с половиной месяцев, вошли астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт ESA Андреас Могенсен, астронавт JAXA Сатоши Фурука и космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов.

Все четверо были извлечены из капсулы спустя чуть более чем полчаса после приводнения.