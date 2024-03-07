Видео. В Варшаве прошел марш в память об изнасилованной и убитой белоруске

В Варшаве в среду вечером почтили память молодой белоруски, которая умерла в больнице после жестокого нападения и изнасилования в столице Польше. Это преступление потрясло страну.

По разным оценкам, в марше памяти 25-летней Лизы приняли участие от тысячи до двух тысяч человек. Люди были возмущены сообщениями о том, что некоторые стали свидетелями преступления, но не отреагировали. "Не будьте равнодушными", - гласила одна табличка.

В последние годы польская столица стала одним из главных центров приема бегущих от репрессий белорусов и украинцев, спасающихся от войны. Марш был организован активистами трех стран.

"Она приехала сюда, в Польшу, в поисках лучшей жизни, а в Польше ее жизнь забрали", - сказала Майя Стаско, художница и активистка-феминистка.

На Лизу напал мужчина в ночь с 24 на 25 февраля в центре Варшавы. Он приставил девушке нож к горлу, изнасиловал и пытался задушить. Позже ее нашли без сознания и доставили в больницу, где, несмотря на все усилия врачей, она скончалась.

По обвинению в нападении был арестован 23-летний житель Варшавы.

Zerkalo.io опубликовало репортаж с марша памяти.