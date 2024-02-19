Видео. Авдеевка: кадры МО РФ

Россия заявила, что ее войска полностью взяли под контроль город на востоке Украины, который в течение нескольких месяцев был центром напряженных боев.

Заявление Министерства обороны России прозвучало в тот же день, когда глава военного ведомства Украины сообщил, что ВСУ выводят войска из Авдеевки: уступавшие по численности защитники города в Донецкой области в течение четырех месяцев выдерживали российский штурм.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские войска работают над тем, чтобы зачистить последние очаги сопротивления на Авдеевском коксохимическом заводе.

В воскресенье гостелерадиокомпания RTR показала, как российские танки движутся по разрушенному городу. Президент России Владимир Путин направил личное послание с поздравлениями войскам в городе, заявил ТАСС пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.