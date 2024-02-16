Видео. Филиппины: студенты пробежали голышом против поправок в конституцию

Студенты одного из университетов Манилы провели ежегодный забег голышом вокруг кампуса в знак протеста против предлагаемой конституционной реформы на Филиппинах.

Около дюжины членов братства Alpha Phi Omega, на которых из одежды были лишь маски и капюшоны, приняли участие в пробежке под названием Oblation Run — "Жертвенный забег". Она называется так в честь символа университета — голого мужчины с распростертыми руками, символизирующего бескорыстное принесение себя в жертву нации.

Впервые забег был проведен в 1977 году в качестве рекламы фильма об угнетенных работниках плантаций под названием "Голый герой".

В 2024-м же студенты протестуют против внесения изменений в конституцию страны.

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте утверждает, что союзники его преемника Фердинанда Маркоса-младшего планируют внести поправки в конституцию, чтобы отменить ограничения на количество занимаемых сроков. Для этого члены Палаты представителей якобы подкупают чиновников, говорит экс-президент.

Среди таких чиновников — спикер Палаты Мартин Ромуальдес. Он двоюродный брат нынешнего президента. Ромуальдес отвергает слова Дутерте и подчеркивает, что хочет внести поправки в конституцию лишь для того, чтобы снять ограничения на иностранные инвестиции.

На данный момент президенты Филиппин могут занимать своей пост только один шестилетний срок.