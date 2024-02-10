Видео. В Бразилии открылся знаменитый карнавал

В бразильском Сан-Паулу стартовал знаменитый карнавал и традиционный парад профессиональных школ самбы. Полюбоваться их мастерством на местном самбадроме собрались десятки тысяч местных жителей и гостей города.

Карнавал в Сан-Паулу считается одним из самых зрелищных и красочных карнавалов в мире.

Незадолго до начала всемирно известного карнавала власти нескольких городов вынуждены были объявить режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией лихорадки денге. Но несмотря на это зажигательные ритмы звучат снова.