Видео. Сурок Фил предсказал раннюю весну

Главный синоптик планеты сделал свой прогноз. 2 февраля сурок Фил из городка Панксатони сообщил, что, выйдя после зимней спячки из норы, он не увидел свою тень, что знаменует приход ранней весны.

В случае, если сурок видит свою тень и пугается, то это предвещает еще шесть недель зимы.

За популярным мероприятием в этом году наблюдали около 10 тысяч зрителей, а прогноз сурка Фила зачитал президент организации "Ближний круг", которая поддерживает традицию Дня сурка в Панксатони.

По статистике, сурок Фил гораздо чаще предсказывает продолжение зимы, чем раннюю весну, что не является неожиданным для климата штата Пенсильвания.

День сурка, второе февраля является точной серединой астрономической зимы - между днем зимнего солнцестояния и днем весеннего равноденствия.