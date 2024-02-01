Видео. Главный приз: трёхлетний малыш забрался в игровой автомат-хватайку

Вместо "служить и защищать" полиция австралийского Квинсленда может писать на своих машинах девиз: "доставать и спасать".

Трёхлетний мальчик по имени Итан застрял в автомате с игрушками в одном из торговых центров Квинсленда в субботу, 27 января.

По данным полиции, Итан в поисках игрушек забрался в автомат-хватайку в торговом центре через диспенсер для призов и застрял.

Прибывшие на место полицейские окружили автомат Hello Kitty и велели родственникам мальчика попросить его отойти в противоположный угол и закрыть глаза.

Затем полицейские разбили стеклянное окно автомата и вытащили мальчика.

"Итан и полиция: 1 автомат "Коготь": 0", - шутливо написали полицейские в комментарии к видео.