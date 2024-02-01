Видео. Главный приз: трёхлетний малыш забрался в игровой автомат-хватайку

Вместо "служить и защищать" полиция австралийского Квинсленда может писать на своих машинах девиз: "доставать и спасать".
Трёхлетний мальчик по имени Итан застрял в автомате с игрушками в одном из торговых центров Квинсленда в субботу, 27 января.
По данным полиции, Итан в поисках игрушек забрался в автомат-хватайку в торговом центре через диспенсер для призов и застрял.
Прибывшие на место полицейские окружили автомат Hello Kitty и велели родственникам мальчика попросить его отойти в противоположный угол и закрыть глаза.
Затем полицейские разбили стеклянное окно автомата и вытащили мальчика.
"Итан и полиция: 1 автомат "Коготь": 0", - шутливо написали полицейские в комментарии к видео.