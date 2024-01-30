Видео. У Ньюфаундленда обнаружено затонувшее старинное судно

Перевернутый корпус неизвестного судна у побережья Ньюфаундленда первым обнаружил 21-летний Гордон Блэкмор, житель деревни Кейп-Рэй с населением в 350 человек. Мужчина охотился на морских птиц, когда заметил темную тень в мутной воде. Накауне он этой тени не видел.

С тех пор затонувшее судно привлекает постоянный поток желающих осмотреть его длинные изогнутые доски и деревянные дюбели, скрепляющие их.

За последние несколько лет пляжи в этом уголке Ньюфаундленда существенно подверглись эрозии. Пост-тропический шторм "Фиона" пронёсся по этому району 24 сентября 2022 года, разрушив около 100 домов и обрушив береговую линию, а также поднял песок вдоль пляжа Кейп-Рэй.

На прошлой неделе там были большие волны, и, возможно, они, наконец, раскопали затонувшее судно настолько, что его смогли обнаружить.

По мнению специалистов, судно было построено в 1800-х годах. К такому выводу привели несколько различных факторов. Деревянные дюбели использовались в качестве гвоздей на кораблях той эпохи. На обломках также есть медные колышки, каждый шириной более двух сантиметров, которые использовались для скрепления досок корпуса.

Обнаруженная часть корпуса имеет длину около 24 метров, а это значит, что само судно было еще длиннее.

Жители Кейп-Рэя надеются, что к ним приедут эксперты и смогут определить историю судна, которое. возможно, займёт место в музее местного маяка, объекта культурного наследия, признанного на федеральном уровне. Первый маяк на этом месте был построен в 1871 году для направления кораблей со всего мира через пролив Кабот, в месте встречи залива Святого Лаврентия и открытого Атлантического океана.

Мыс Рэй был частью маршрута с интенсивным судоходством несколько столетий назад, и затонувшее судно могло прийти сюда откуда угодно.