Видео. Кафе, где вас встречают карликовые свинки

Новый тренд в Японии — кафе, в которых можно поиграть с карликовыми свинками. Первое такое кафе открылось в 2019 году в Токио, с тех пор появились еще десять по всей стране. Мини-пиги очень общительные животные. “Каждая свинка уникальна. У каждой особи свой характер", — рассказал журналистам Шихо Китагава, директор кафе Mipig в Токио, расположенного в фешенебельном районе Харадзюку.

Новый тренд в Японии — кафе, в которых можно поиграть с карликовыми свинками. Первое такое кафе открылось в 2019 году в Токио, с тех пор появились еще десять по всей стране. Мини-пиги очень общительные животные. “Каждая свинка уникальна. У каждой особи свой характер", — рассказал журналистам Шихо Китагава, директор кафе Mipig в Токио, расположенного в фешенебельном районе Харадзюку.