Видео. Осада Парижа: власти обещают фермерам объявить о новых мерах поддержки

На автотрассах, ведущих в Париж, сотни громыхающих тракторов и тюков сена. Фермеры, недовольные аграрной политикой властей, блокируют столицу Франции, где через шесть месяцев стартуют Олимпийские игры.

Участники акции запаслись едой, водой и палатками. Демонстранты намерены оставаться на баррикадах, пока правительство не пойдет на уступки.

"Мы пришли защитить французское сельское хозяйство. Не будет нас, народ останется голодным", — говорит Кристоф Россиньоль, 52-летний фермер.

Правительство мобилизовало 15 000 полицейских, в основном в Парижском регионе, чтобы не дать протестующим проникнуть в столицу.

"Наша цель не состоит в том, чтобы беспокоить или разрушать жизни французов. Наша цель — оказать давление на правительство, чтобы оно быстро нашло пути выхода из кризиса", — заявил Арно Руссо, глава Национальной федерации профсоюзов фермеров.

Фермеры на баррикадах вокруг Парижа заявили, что намерены продолжать протестовать как минимум до первого февраля. В этот день в Брюсселе начинается саммит ЕС.

Протесты фермеров - еще одно проявлением глобального продовольственного кризиса, усугубленного почти двухлетней полномасштабной войной России в Украине. Французские фермеры утверждают, что более высокие цены на удобрения, энергию и другие ресурсы для выращивания сельскохозяйственных культур съели их доходы.

Протестующие также утверждают, что аграрный сектор Франции чрезмерно регулируется и страдает от импорта продуктов питания из стран, где фермеры сталкиваются с меньшими затратами и ограничениями.