Видео. "Земля в иллюминаторе" - видео с МКС шведского астронавта

Шведский астронавт Маркус Вандт запечатлел потрясающий вид Земли с МКС из так называемого "Окна в мир". Так назвали в NASA модуль Cupola, построенный Европейским космическим агентством.

Семь его окон - шесть сбоку и одно сверху - открывают самый лучший вид на Землю и за ее пределы. Это уникальное место для фото- и видеосъёмок с лучшего в мире ракурса и для наблюдения за прибытием космических кораблей к орбитальной лаборатории.

Купол стал излюбленным местом астронавтов МКС, они приходят сюда отдохнуть, посмотреть на звёзды и Змелю с 400-километровой высоты. Это самое любимое место астронавтов МКС для отдыха и наблюдения за звездами и Землей с высоты 400 км над поверхностью. Кроме того, Cupola содержит также управляющее оборудование для роботизированной руки Canadarm2, которая бывает необходима для захвата посещаемых космических кораблей для безопасной пристыковки к МКС.

Извне на куполе есть внешние ставни, защищающие окна от крошечных метеоритов и космического мусора. Задвижки закрываются, когда Cupola не используется, а также предотвращают нагрев модуля солнечным излучением и препятствуют выходу внутреннего тепла.

Маркус Вандт прибыл на Международную космическую станцию на космическом корабле "Дракон" в рамках миссии "Аксиома 3" 18 января 2024.