Видео. Американский пожарный вытащил собаку из полыньи

В американском штате Юта пожарный спас собаку, застрявшую в ледяном водоеме. Сотрудники экстренных служб прибыли к месту инцидента после звонка хозяев о попавшем в беду питомце по кличке Боб. Пожарный, которого страховали коллеги, подполз к краю полыньи и опустился в воду. Затем он вытолкнул собаку на поверхность, к безопасному месту.

Сейчас на значительной территории США царит арктический циклон. Он принес с собой снег, ледяной дождь и морозы. В Национальной метеорологической службе сообщили, что около 150 миллионов американцев предупреждены об опасном похолодании.