Видео. Новая Зеландия встретила 2024-й год одной из первых

Новая Зеландия стала одной из первых стран, приветствовавших 2024-й год лазерными огнями и фейерверками над башней Скай-Тауэр и мостом Окленд-Харбор-Бридж.

Верхушка башни была подсвечена разными цветами, а в ночном небе рассыпались праздничные салюты.

Вслед за Новой Зеландией, Фиджи и островами Тонга Новый год приходит на Маршалловы острова, в Науру и Тувалу. Затем - в австралийские города Сидней, Мельбурн и Канберру.

Тем временем у жителей Гавайских островов, Таити и Американского Самоа остаются еще сутки, чтобы успеть нарезать салаты и охладить шампанское).