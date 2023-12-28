Видео. Перу: шаманы благословили мировых лидеров и озвучили предсказания

Шаманы со всех уголков Перу собрались в среду на горе под Лимой, чтобы провести ритуал благословения мировых лидеров и сделать собственные предсказания на 2024 год.

Во время церемонии они расстелили на земле покрывала с изображением желтых цветов, листьев коки, мечей и других предметов.

После танцев в кругах и игры на андских инструментах на вершине холма Сан-Кристобаль шаманы достали флаги Израиля и Палестины и попросили о мире на Ближнем Востоке.

Они также предсказали "беспорядки" в Аргентине и считают, что новоизбранный президент Хавьер Милей не дослужит свой срок до конца.

Кроме того, шаманы благословили фотографии президента России Владимира Путина, президента США Джо Байдена, президента Колумбии Густаво Петро и президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

В 2024-м году шаманы также увидели землетрясения и другие стихийные бедствия.