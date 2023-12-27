Видео. ВИДЕО: последствия российского удара по Херсонскому вокзалу, где шла эвакуация

Как сообщили украинские власти, Россия выпустила почти 50 беспилотников по целям на территории Украины и обстреляла железнодорожную станцию, где собралось более 100 гражданских лиц, они ждали поезда на Киев.

В результате обстрелов по всей стране погибли по меньшей мере пять человек, а в большей части южного города Херсон отключилось электричество.

Удары были нанесены через день после того, как украинские военные самолеты повредили российский корабль "Новочеркасск", пришвартованный в Феодосии.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, около 140 гражданских лиц ожидали поезда в областной столице Херсоне, когда по станции был нанесен удар.

В результате этого обстрела в Херсоне погиб один сотрудник полиции, еще двое правоохранителей, а также два мирных жителя получили ранения.

По словам губернатора области Александра Прокудина, в результате обстрела Херсонской области и ее столицы пострадали жилые кварталы и торговый центр, а также была повреждена электросеть, из-за чего около 70 % домохозяйств в городе Херсоне остались без электричества в зимние холода.