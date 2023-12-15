Отель-самолет на острове Бали ждет "пассажиров"

Индонезийский остров Бали, известный своими шикарными пляжами, предлагает туристам остановиться в необычном отеле. Предприниматель Феликс Демин превратил старый самолет в роскошную виллу. Private Jet Villa расположена на краю утеса, на высоте 150 метров над океаном. Вид из отеля открывается фантастический. По словам владельца Private Jet Villa, люди прибывшие сюда, смогут действительно получить новый опыт. Для удобства гостей все продумано до мельчайших деталей. Новогодняя ночь в этом отеле обойдется в примерно в пять тысяч евро.

Индонезийский остров Бали, известный своими шикарными пляжами, предлагает туристам остановиться в необычном отеле. Предприниматель Феликс Демин превратил старый самолет в роскошную виллу. Private Jet Villa расположена на краю утеса, на высоте 150 метров над океаном. Вид из отеля открывается фантастический. По словам владельца Private Jet Villa, люди прибывшие сюда, смогут действительно получить новый опыт. Для удобства гостей все продумано до мельчайших деталей. Новогодняя ночь в этом отеле обойдется в примерно в пять тысяч евро.