Ким Чен Ын плачет над докладом о рождаемости

Руководитель КНДР Ким Чен Ын не смог сдержать слез, слушая доклад о рождаемости на V Общереспубликанском съезде матерей.

На распространенном государственным телевидением видео видна слеза, которая во время доклада катится по правой щеке северокорейского лидера. Ким Чен Ын утирает ее платком. В такт вождю плачут и некоторые женщины в зале.

Общереспубликанский съезд матерей прошел в Пхеньяне впервые за 11 лет. Ким Чен Ын присутствовал на его открытии 3 декабря и заплакал, когда выступал секретарь Трудовой партии Кореи Ли Иль Хван. Доклад был посвящен темпам рождаемости.

По данным ООН, общий коэффициент рождаемости в Северной Корее (число детей, которое по прогнозу родит одна фертильная женщина за всю жизнь) в 2023 году составит 1,79, что ниже 2,1, необходимых для поддержания численности населения.