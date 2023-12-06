ВИДЕО: Подводный Санта: в Германии подарки доставляют и обитателям аквариума

В эту самую "горячую" пору года для Дедов Морозов по всему миру, Санта-Клаус добрался до аквариума в западногерманском городе Оберхаузен - и представителей морского мира также ждали подарки.

Санта-Клаус и его северные олени погрузились в аквариум, чтобы покормить скатов, акул и других морских обитателей.

Сезонные дайверы пересекли искусственный океан по подводному туннелю и встретились лицом к лицу с морскими черепахами, маленькими акулами и скатами.

В аквариуме Sea Life в Оберхаузене находится самый большой в Германии питомник акул.