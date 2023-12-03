Экоактивисты провели массовый митинг в Брюсселе

В Брюсселе прошел массовый марш с требованием к политическим лидерам, собравшимся на COP28 в ОАЭ, принять срочные меры для борьбы с изменением климата. В демонстрации, организованной по призыву Belgian Climate Coalition, приняли участие десятки тысяч людей. С января председательство в Совете ЕС переходит к Бельгии и организаторы стремятся внести вопросы климата в повестку председательства.

В Брюсселе прошел массовый марш с требованием к политическим лидерам, собравшимся на COP28 в ОАЭ, принять срочные меры для борьбы с изменением климата. В демонстрации, организованной по призыву Belgian Climate Coalition, приняли участие десятки тысяч людей. С января председательство в Совете ЕС переходит к Бельгии и организаторы стремятся внести вопросы климата в повестку председательства.