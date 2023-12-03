Национальный день самбы в Бразилии

В честь Национального дня самбы бразильские музыканты и танцоры выступили на "Самба-ду-Трем" в поезде, следующем от центрального вокзала Рио до района Освальдо-Крус, который считается сердцем самбы. Праздник вдохновлен поездкой Пауло да Портела с другими музыкантами самбы, когда они сели на поезд, спасаясь от полиции в условиях репрессий против музыкального жанра в начале 20-го века.

В честь Национального дня самбы бразильские музыканты и танцоры выступили на "Самба-ду-Трем" в поезде, следующем от центрального вокзала Рио до района Освальдо-Крус, который считается сердцем самбы. Праздник вдохновлен поездкой Пауло да Портела с другими музыкантами самбы, когда они сели на поезд, спасаясь от полиции в условиях репрессий против музыкального жанра в начале 20-го века.