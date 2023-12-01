На одной из старейших улиц Рима зажглись рождественские огни

Вечный город готовится к Рождеству. На одной из старейших улиц Рима Виа деи Кондотти зажглись праздничные огни. В церемонии открытия рождественского сезона принял участие мэр города Роберто Гуалтьери. Сотни туристов наблюдали за тем, как по улице маршировал оркестр карабинеров. Музыканты исполнили несколько произведений, в том числе гимн Италии.

Восьмого декабря на Пьяцца дель Пополо в Риме зажгут огни на главной рождественской елке. Девятого декабря гирляндами засверкает елка на площади Святого Петра в Ватикане.