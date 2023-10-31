Палестинцы заряжают телефоны от автомобильных аккумуляторов

Палестинцы в медицинском комплексе Насера в Хан-Юнисе (сектор Газа) прибегают к альтернативным средствам, чтобы заряжать свои мобильные телефоны и общаться со своими семьями. Для зарядки в ход идут автомобильные аккумуляторы.

Моатасем Абу Джазар, житель Хан-Юниса: "Мы должны заряжать телефоны, чтобы общаться с нашими семьями, а в наших домах нет электричества, воды или чего-либо еще. Приходится выходить из дома, чтобы зарядить телефоны".

Мухаммад Аль-Аккад, житель Хан-Юниса: "Я приехал из Аль-Карары (к востоку от Хан-Юниса), чтобы зарядить телефоны в больнице Насера. Ситуация очень сложная. Мы едва фонарики можем зарядить".

Израиль и США заявляют, что в секторе Газа есть топливо и оно находится в руках группировки ХАМАС. Представитель Госдепартамента США обвинил ХАМАС в том, что она придерживает большие запасы топлива в то время, как оно нужно гражданскому населению и больницам.