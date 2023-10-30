Страшнее не придумаешь: Замок Дракулы в преддверии Хэллоуина

В преддверии Хэллоуина Замок Бран в румынской Трансильвании приобрёл ещё более зловещий вид. В саду у подножия холма, на котором возвышается средневековая обитель графа Дракулы, появились пугающие инсталляции, всё окутано паутиной, из-за кустов выглядывают чучела ведьм и скелеты. Да и внутри замка немало жути.

Но гостей, похоже, это не смущает, а наоборот. В канун праздника достопримечательность посетило рекордное число людей - 9 тысяч. Это на 2 тысячи больше, чем предыдущее достижение.

Перед организаторами экскурсий стоит нелёгкая задача: совместить исторические факты о замке и мифы.

”Нелегко играть с этими двумя мирами - реальной историей замка, связанной с королевой Марией, которую так любят в стране, - и выдуманной историей про кровожадного графа Дракулу", - говорит Александру Приску, менеджер по маркетингу замка Бран.

Замок, где, как полагают, останавливался принц Влад Цепеш, прототип заглавного персонажа в романе Брэма Стокера "Дракула", стал любимой резиденцией королевы Румынии Марии. Она восстановила его перед своей смертью в 1938 году.

"Всё, что происходит после захода солнца, касается графа, а что происходит днём, -относится к реальной истории", - объясняет Приску.